Pobega Bologna, DEFINITO l’affare col Milan: spunta un RETROSCENA sullo stipendio! Ecco come verrà diviso tra le due squadre

Ormai ci siamo per il trasferimento di Tommaso Pobega dal calciomercato Milan al Bologna. Decisiva la volontà del ragazzo che ha preferito andare in un club che gli permettesse di giocare in Champions League. Operazione definita nelle ultime ore, ma Gianluca Di Marzio svela alcuni retroscena relativi a come le due squadre si sono accordate per il pagamento dello stipendio.

PAROLE – «Nella notte tra giovedì e venerdì il Bologna ha chiuso per l’arrivo di Tommaso Pobega dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Tutto lo stipendio sarà a carico del club rossoblù».