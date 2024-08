Pobega Bologna: le CIFRE dell’operazione col Milan e le NOVITÀ sul suo arrivo in città. Gli aggiornamenti sul centrocampista

Intervenuto sul proprio profilo X Matteo Moretto ha fornito nuovi preziosi aggiornamenti su Tommaso Pobega, che lascerà il Milan per accasarsi al Bologna.

L’operazione tra i due club è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 15 milioni di euro. In questo momento è in corso lo scambio di documenti tra le due società, con il centrocampista che è atteso in città già nelle prossime ore.