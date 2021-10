Plusvalenze Serie A: Juve e Napoli nel mirino della Covisoc. Cosa succede nella nuova inchiesta sui trasferimenti

L’edizione odierna di Repubblica informa di una relazione della Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio) finita sul tavolo del Procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e inviata per conoscenza anche al presidente Gravina riguardo alle plusvalenze sospette degli ultimi due anni (2019-21) dei club di Serie A. La relazione è generica: denuncia un sistema. Ma un allegato — con nomi, cognomi e soprattutto numeri — descrive tutte le operazioni più rilevanti.

Sono coinvolte Juventus e Napoli, con i bianconeri nel mirino per gli scambi in cui sono entrati calciatori valutati cifre significative senza un’apparente ragione sportiva. Franco Tongya e Marley Aké, che Juve e Marsiglia hanno scambiato per 8 milioni (quindi a saldo zero), giocano rispettivamente nella quarta serie francese e in Serie C. Oppure, si legge, i quattro calciatori del Napoli che il Lille si è preso per 20 milioni nell’affare Osimhen: tre sono tornati in Italia, due in Serie D, uno in C, un altro è al Lille senza aver giocato mai.

Ad oggi l’allentamento del Fair play finanziario e la possibilità di spalmare le perdite su più esercizi hanno ridotto drasticamente la necessità di ricorrere alle plusvalenze che fino a pochi mesi fa rappresentavano un salvagente per molte società. Ma come stabilire se il valore di uno scambio è congruo? La FIGC comunque avrà l’onere di indagare.