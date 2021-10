Pirlo al Barcellona? Possibilità concreta: ci sono stati i contatti. Ultime

A Barcellona, per il dopo Koeman, continua a farsi il nome di Andrea Pirlo, il tecnico sarebbe già stato contattato dai catalani

Come scrive La Gazzetta dello Sport Andrea Pirlo sulla panchina del Barcellona per il dopo Koeman è una possibilità concreta. Un contatto c’è stato ma la decisione definitiva verrà presa nel weekend.

L’ex tecnico bianconero non ha grosse pretese economiche; risolvere il contratto con la Juve non sarebbe un problema. Le alternative? Roberto Martinez e Tuchel, che secondo fonti spagnoli sono i preferiti di Laporta sono impegnati con Belgio e Chelsea, mentre restano in corsa Xavi e Gallardo.