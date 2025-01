Pioli: «Leao? In continua crescita ma a forza di criticarlo... Gli dicevo di osservare bene CR7 in Nazionale»

Pioli: «Supercoppa, Milan, l’addio, Ibrahimovic, Maldini, Massara, Theo, Leao, Reijnders, i derby e lo scudetto: svelo tutto». L’intervista

Pioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan.

LEAO – «A forza di criticarlo si perde di vista la realtà. Cioè un ragazzo in continua crescita. Anche quest’anno io resto convinto che Rafa possa diventare fortissimo, non so se da Pallone d’Oro, ma molto più forte di ora. Ci sta arrivando. Quando andava in nazionale gli dicevo: “Osserva bene tutto ciò che fa CR7, poi me lo riferisci”. Tornava, mi raccontata e io gli dicevo: “Lo vedi? Fallo anche tu”».