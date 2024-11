Pellegri ex Milan, il commento dell’attaccante dell’Empoli verso San Siro

Le parole di Pietro Pellegri in vista di Milan Empoli: l’ex rossonero ha commentato così la gara contro la sua ex squadra

In vista di Milan Empoli, ecco le dichiarazioni dell’ex Pietro Pellegri ai microfono de Il Tirreno:

PAROLE – «Non mi era mai successo di segnare tre gol in tre partite di fila, semplicemente perché mai avevo giocato con tanta continuità. Se un attaccante gioca in Serie A sa fare il suo mestiere e se gioca capita pure che segni. Dopo il gol con l’Udinese sono corso ad abbracciare D’Aversa, perché il mister mi sta dando fiducia e spazio, poi ho mostrato la maglia di Haas perché questa rete è dedicata a lui dopo il grave infortunio. Milan? Quella parentesi è stata molto formativa. Vedevo tutti i giorni come lavorano certi campioni e la società rossonera è al top a tutti i livelli. E sabato ovviamente proverò a segnare ancora e a castigarla».