Pellegatti SVELA: «Questo giocatore del Milan può diventare un’ipotesi CONCRETA per il Napoli»

Carlo Pellegatti, giornalista tifoso del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni sul giocatore rossonero in direzione Napoli.

Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del possibile passaggio di Alexis Saelemaekers al Napoli dal Milan.

SAELEMAEKERS NAPOLI – «Può diventare un’ipotesi concreta, ma piace anche al Leicester che offre 15 milioni. È un giocatore duttile, è migliorato molto, non mi piaceva quando arrivò in Italia. Ora è un giocatore che dà tutto per la squadra, è generoso ed è migliorato sul piano dell’intelligenza tattica. Molti tifosi del Milan lo apprezzano, ma Ibrahimovic ha detto che in attacco son tanti e il belga può partire. Se lo prende il Napoli fa un bell’acquisto».