Pedullà: «Squalifica Tonali? Scommetteva sul Milan e prende solo 3 mesi in più di Fagioli: è Ingiustizia Sportiva». Le parole del giornalista

Nel suo editoriale per sportitalia.com Alfredo Pedullà torna a commentare il caso scommesse relativamente alle squalifiche imposte allo juventino Fagioli e (non ancora ufficialmente) all’ex Milan Tonali.

Il suo commento: «La chiamano giustizia sportiva, è lenta come un elefante, interviene spesso (quasi sempre) fuori tempo massimo, sarebbe da rifondare eppure nessuno si degna. Ormai si capisce come funziona: siamo in Italia, non c’è fretta. Se poi Gigi Buffon dice che l’Europeo 2032 sarà una buona occasione per mettere a posto gli stadi, trattasi dell’ennesima conferma della mentalità italiana perennemente in ritardo. Gli stadi andrebbero fatti a prescindere da un Evento, non a caso l’ultima iniezione vera appartiene a Italia ‘90, stiamo parlando di 33 anni fa. Da quel momento, i nuovi stadi soltanto per un’iniziativa privata, mica è una cosa degna di un Paese serio. Ma torniamo alla giustizia sportiva: se Fagioli, che non scommetteva sulla squadra che gli pagava lo stipendio, prende 7 mesi da scontare sul campo, mentre Tonali (che scommetteva sulla squadra che gli pagava lo stipendio) ne prende 3 o 4 in più, dovremmo arrenderci definitivamente. E chiamarla Ingiustizia Sportiva».