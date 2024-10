Pedullà: «Siamo sicuri che Kalulu sia più debole di Emerson Royal? Perché il Milan ha risolto un problema della Juve?»

Pedullà in un video pubblicato su You Tube è intervenuto sulla cessione di Kalulu dal Milan alla Juve manifestando le sue perplessità

Pedullà in un video pubblicato sul suo canale You Tube ha criticato il mercato Milan per la cessione di Kalulu alla Juve.

PAROLE – «La Juve ha problema, non prende Todibo, serve difensore centrale in una fase avanzata di mercato ad agosto. Ma perche il Milan deve risolvere un problema alla Juve? Non l’ho mai capito. Siamo sicuri che Kalulu non sarebbe servito al Milan piuttosto che spendere soldi per un terzino improbabile come Emerson o per un centrale che adesso non gioca? Siamo sicuri che Kalulu sia più debole? Io l’avrei tenuto. La cosa piu inspiegabile è perche se decido di non tenerlo devo andare a risolvere problema della Juve».