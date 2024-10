Pazzini: «Al Milan ho respirato la storia anche se erano andati via i senatori e si era ridimensionato. Quando sono arrivato...»

Pazzini a Radio Serie A ha ricordato il suo periodo vissuto al Milan raccontando anche un curioso retroscena del suo arrivo

PAZZINI – «Era un Milan dove erano andati via tutti i senatori, in quell’anno lì Ibra, Thiago Silva. Era un Milan un po’ ridimensionato, però comunque respiravi storia. Anche quando sono arrivato nella famosa sede di via Turati, penso l’avessero fatto a posta di lasciarmi 5, 6 minuti da solo nella stanza dei trofei. Poi ho capito che l’hanno fatto a posta per farmi capire dove sono arrivato».