Pazzini: «Oggi vale più di un solo punto, Leao...»

Giampaolo Pazzini ha parlato a Dazn nel pre partita di Juventus Milan. Ecco le parole dell’ex attaccante rossonero :

« Leao? Ha le potenzialità per farlo, sta vivendo la sua migliore stagione. Quando giochi Juventus Milan non c’è mai in ballo un solo punto ma molto di più. Giroud? Si vede la sua mentalità vincente anche quando non fa gol è troppo importante per la squadra di Pioli»