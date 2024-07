Pavlovic Milan, distanza tra domanda e offerta! Il difensore VUOLE il Diavolo: ma attenzione all’inserimento di questa BIG. Il punto di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento per quanto riguarda la situazione legata a Pavlovic, difensore seguito dal calciomercato Milan. Le sue parole in live su YouTube.

PAROLE – «Il Milan ha fatto un’offerta al Salisburgo, 18 milioni di euro. Il Salisburgo vuole 25. Quindi questa è la distanza tra Milan e Salisburgo. Pavlovic vuole andare al Milan. E’ anche vero, come ha riportato Matteo Moretto, che anche l’Atletico Madrid ha chiamato per capire la situazione di Pavlovic. Al momento il Milan è favorito e ha la possibilità di chiudere questo affare perché ha già anche il via libera del giocatore».