Pavlovic Milan, distanza RIDOTTA col Salisburgo e affare vicino! Il piano dei rossoneri per arrivare al difensore serbo

Tra i vari obiettivi del calciomercato Milan nei vari reparti, Strahinja Pavlovic al momento sembra essere la trattativa più vicina alla chiusura. I rossoneri hanno virato sul centrale mancino del Salisburgo come principale obiettivo per la difesa. Ecco il punto fatto da Sky Sport.

I DETTAGLI – «Pavlovic priorità per la difesa, accordo raggiunto col giocatore, non ancora col Salisburgo. Si sono assottigliate le distanze tra i due club, adesso il colpo si sta avvicinando sempre di più. È il nome sul quale i rossoneri ora stanno lavorando come priorità».