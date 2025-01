Pavlovic Milan, aumenta la concorrenza per il serbo! Sondaggi anche dalla Serie A ma quella squadra fa sul serio

Pavlovic Milan, non solo lo Stoccarda sul difensore: il serbo interessa anche all’Atalanta e al Leicester. Offerte in arrivo

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, è aumentata nel calciomercato Milan in uscita la concorrenza per il difensore centrale Pavlovic.

Pavlovic: il Leicester è in queste ore a Milano e potrebbe accontentare le richieste da non meno di 20/25 milioni fatte dal Milan per un addio a titolo definitivo. Ci sono stati anche diversi contatti con l’entourage da parte di Atalanta e Stoccarda.