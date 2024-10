Passerini diretto: «L’esonero non avverrà, confermata la fiducia a Fonseca dal Milan. Sicuro contro l’Udinese sarà in questo modo»

Le parole di Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, riguardo il presente che si vive in casa Milan e la posizione di Fonseca

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista Carlos Passerini ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il presente che si vive in casa Milan e la posizione di Paulo Fonseca dopo la partita persa con la Fiorentina.

PAROLE – «Esonero? Non succederà. A Fonseca è stata confermata la fiducia. Chi si aspetta un esonero durante questa sosta si dovrà rassegnare perché a Milan-Udinese alla ripresa ci sarà ancora Fonseca, salvo cataclismi che a me non risultano in questo momento. Il Milan ha confermato la fiducia all’allenatore».