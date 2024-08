Parma Milan, fioccano i 4 in PAGELLA! Sei rossoneri gravemente INSUFFICIENTI: di chi si tratta

Parma Milan, fioccano i 4 in PAGELLA nella serata del Tardini! Sei rossoneri gravemente INSUFFICIENTI: di chi si tratta

Quella andata in scena al Tardini ieri sera tra Parma e Milan è una sfida che dalle parti di Milanello devono dimenticare in fretta per evitare di iniziare a compromettere la stagione. La Gazzetta dello Sport ha rifilato una serie di 4 ai calciatori della rosa di Fonseca.

Ad aver ottenuto questa valutazione sono stati Calabria, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Okafor, Leao e Fonseca, che ha così come i calciatori in campo le sue responsabilità. Male.