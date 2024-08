Parma Milan, c’è la DECISIONE su Camarda: Fonseca è stato CHIARO! Le ULTIME sul baby talento rossonero che giocherà con la seconda squadra

Paulo Fonseca ha escluso la possibilità di vedere Francesco Camarda tra i convocati per la sfida di questo pomeriggio tra Milan e Parma. Di seguito le parole in conferenza stampa:

PAROLE – «Camarda non sarà con noi. Siamo molto attenti ai giovani che abbiamo, ma scegliere il momento giusto per farli giocare. Dobbiamo creare le condizioni per fargli avere successo: questo non è il momento per creare questa pressione in giocatori giovani».