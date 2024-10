Parma Empoli 1-1, il resoconto del match: Bonny sbaglia un rigore

Parma Empoli 1-1, il resoconto del match: l’obiettivo di mercato Bonny sbaglia un rigore. Le ultimissime sui rossoneri

Il match in programma alle 12:30 in Serie A tra Parma e Empoli termina sul risultato di 1-1. La squadra toscana, inizialmente, è passata in vantaggio al 35′ grazie all’autogol di Coulibaly.

Poi, nel secondo tempo, all’80’ Charpentier ha siglato il gol del pareggio. Infine, nel finale, l’obiettivo del calciomercato Milan Bonny si è reso protagonista in negativo con un rigore sbagliato che avrebbe consegnato la vittoria agli scaligeri.