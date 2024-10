Parisi Milan, i rossoneri vedono in lui il vice Theo. L’affare si può fare a gennaio: tutti i dettagli

Parisi Milan, i rossoneri vedono in lui il vice Theo, sia per il presente sia per il futuro. L’affare si può fare a gennaio: tutti i dettagli

Come riporta Tuttosport, Parisi Milan si potrebbe fare e verrebbe preso come vice Theo Hernandez per gennaio. Il terzino ex Empoli sarebbe la pedina perfetta, che darebbe riposo al francese nei match in concomitanza con la Champions.

Nonostante la giovane età, tanta esperienza raccolta in Serie A negli ultimi anni tra Empoli e Fiorentina. Ora però in maglia viola con Palladino non trova più spazio e per questo accetterebbe la destinazione rossonera già a gennaio.