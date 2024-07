Papin elogia l’obiettivo del mercato Milan: «È uno dei più forti al mondo nel suo ruolo» ha dichiarato alla Gazzetta

Jean Pierre Papin, ex attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

LUKAKU – «È uno dei ‘nove’ più forti al mondo perché grande fisicamente e veloce e perché è sinistro, ma sa tirare anche di destro. Il Belgio però ha anche De Bruyne, un centrocampista incredibile, e altri giocatori interessanti come il rapidissimo Doku. E attenti a Tielemans: quando decide di giocare al meglio, diventa importantissimo»

ITALIA – «Non è andata bene, no, però la Svizzera è una bella squadra e poi si vede come l’Italia sia una nazionale in costruzione. Spalletti ha ragione quando dice di aver bisogno di tempo, anche se nel calcio il tempo è sempre poco perché i tifosi vogliono i risultati subito. L’Italia crescerà, Spalletti deve finire il lavoro»

SCAMACCA – «L’avevo seguito in Europa League, nell’Atalanta contro il Marsiglia, e mi aveva fatto una grossa impressione. Ci aveva fatto male, a noi dell’Olympique. L’altro giorno non ha ricevuto un cross, l’elemento principale di cui vive un centravanti. Se non hai assistenza…»