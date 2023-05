Panchina Milan: già deciso il futuro di Pioli

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso è definito il futuro di Pioli sulla panchina rossonera

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso è definito il futuro di Pioli sulla panchina rossonera

come riferito da TMW a meno di clamorosi e inaspettati colpi di scena, resterà sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Due i motivi principali: l’area tecnica e la proprietà credono fermamente nel progetto e nel progetto con Pioli, in coerenza con il rinnovo fino al 30 giugno 2025 firmato lo scorso 31 ottobre, e credono che sulla piazza non ci siano in giro allenatori migliori dell’emiliano per far sviluppare ancora il club