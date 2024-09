Pagelle Milan Liverpool: i VOTI ai protagonisti del match

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata della Champions League 2024-25: pagelle Milan-Liverpool

TOP: Abraham

FLOP: Loftus-Cheek

Maignan 6: Serata sfortunata dal punto di vista fisico, qualche buona risposta ma anche l’errore sul gol di Konatè – 51′ Torriani 6: Non può nulla sul gol di Szoboszlai

Calabria 5: Sempre in difficoltà dalla sua parte, non tiene mai Gakpo – 70′ Emerson Royal 5: Entra molto male

Tomori 5.5: Qualche buona chiusura ma anche molte amnesie – 84′ Gabbia sv

Pavlovic 6: In una serata difficile riesce a cavarsela

Theo Hernandez 6.5: Uno dei pochi a mettere in campo un po’ di voglia

Reijnders 5.5: Da lui ci si aspetta decisamente di più

Fofana 5: Serata negativa

Loftus-Cheek 5: Probabilmente il peggiore in campo in una partita in cui pochi si salvano – 70′ Abraham 6.5: Entra carico e dà una scossa almeno ai tifosi

Pulisic 6: Parte benissimo con il gol, poi si spegne

Morata 6.5: Insieme a Theo e Abraham prova a fare qualcosa -84′ Okafor sv

Leao 5.5: Qualche fiammata ma troppo poco per uno come lui