Orlando sicuro: «Se il Milan terrà i big e farà questi tre acquisti potrà lottare per lo Scudetto». Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

ORLANDO – «Il Milan dobbiamo aspettare cosa succede sul mercato. Per me se azzeccano due-tre colpi, sono lì davanti. Se rimangono i big e prendi altri 2-3 giocatori azzeccati… Hanno già fatto 41 mila abbonati, c’è amore e una tifoseria che non ti aspetta troppo come risultati. Sta cercando di trovare i giocatori giusti al prezzo che vogliono loro ma non possono più permettersi di non fare una squadra competitiva»