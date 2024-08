Ordine CONSIGLIA il Milan: «Chi sostituirà Morata? Tra un nuovo ACQUISTO o Camarda vi dico che…». Le dichiarazioni

Franco Ordine ha analizzato a Maracanà chi dovrebbe sostituire il rossonero Morata che salterà i prossimi match.

PAROLE – «La programmazione è importante e anche il Milan la sta portando avanti investendo. Dopo l’infortunio di Morata ho letto che i tifosi sui social chiedevano l’acquisto di un nuovo attaccante. E no, sbagliato: fossi il Milan ora punterei su Camarda, chi programma come hanno fatto i rossoneri con 12 milioni per dare vita alla seconda squadra, deve tenerne conto e valorizzare l’idea che hai messo in campo attraverso queste mosse. È questo il momento».