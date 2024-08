Oppini CONSIGLIA la Juve: «Chiesa? Ecco cosa farei. Lui all’Inter? Non voglio neanche pensarci!». Le parole dell’opinionista sportivo

Intervistato in esclusiva da JuventusNews24, Francesco Oppini, si è espresso così su uno dei temi legati al mercato Milan, ovvero il futuro di Federico Chiesa che sembra sempre più lontano dalla Juve.

PAROLE – «Chiesa, io lo terrei a vita, nella speranza che torni quello che è stato fino a due anni fa, prima dell’infortunio, perché da lì in poi non si è mai più rivisto quel Chiesa che nello stretto, nei primi metri di scatto col pallone ai piedi, va via a tutti in ogni modo. Quindi, se Chiesa torna ad essere il giocatore della nazionale e della Juventus dei primi anni, assolutamente sì. Il problema è che, se non accetta il rinnovo del contratto, la Juventus è ovviamente obbligata a cederlo adesso piuttosto che perderlo a zero l’anno prossimo. Anche se io per lui farei un tentativo, rischiando di tenerlo comunque questa stagione, sperando che le cose possano andare meglio magari durante l’anno e convincerlo poi a ritrattare sul contratto durante la stagione stessa.

Quello che però mi fa pensare su tutto questo è che Ramadani, il suo procuratore, è a Londra da qualche settimana, probabilmente per cercare qualche squadra di Premier League, perché lui, da quel che so, vuole giocare la Champions League. Ripeto, la Juve gli ha offerto l’opportunità di rinnovare il contratto alle stesse cifre per un altro anno, facendo un contratto ponte. Se loro non rinnovano, la soluzione purtroppo più naturale, anche per le casse del club, sarebbe quella di cederlo adesso piuttosto che perderlo a zero tra qualche mese. Ma se la domanda è: “te lo terresti?” Certo. All’Inter? Non voglio neanche pensarci».

L’INTERVISTA COMPLETA DI OPPINI SU JUVENTUSNEWS24.COM.