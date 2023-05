Onana a Sky: «Conta solo vincere, i nostri tifosi..»

Onana ha parlato a Sky nel pre partita dell’euroderby tra Milan e Inter in Champions League. Ecco cosa ha detto

«Il risultato dipende da noi, giochiamo in casa daremo tutto per questa partita. Con i nostri tifosi siamo più forti daremo tutto anche per loro. Non è importante che Leao giochi o meno, abbiamo giocato altre volte contro di loro, l’importante oggi è vincere»