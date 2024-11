Olanda Ungheria 4-0: Reijnders protagonista. Il resoconto del match

Olanda Ungheria 4-0: Reijnders, centrocampista del Milan, grande protagonista nella formazione di Koeman. Il resoconto

L’Olanda nella serata odierna l’Olanda ha schiantato l’Ungheria con un netto 4-0 grazie ai gol di Weghorst, Gakpo, Dumfries e Koopmeiners.

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è stto autore di un’ottima prestazione, è rimasto in campo per 90 minuti. Koeman l’ha impiegato come mezz’ala sinistra nel 4-3-3, con Gravenberch più bloccato al suo fianco e de Jong come vertice basso. Grande momento di forma dunque per il centrocampista rossonero.