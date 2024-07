Olanda Turchia 2-1, rimonta degli Orange! Il rossonero Reijnders è in semifinale: eliminato Montella da Euro2024. Il tabellino del match

L’Olanda vince in rimonta 2-1 contro la Turchia in rimonta dopo aver sofferto molto. La nazionale guidata da Montella ha espresso il suo gioco che ha sorpreso tutti in questo Europeo passando in vantaggio.

Poi Gakpo e de Vrij hanno ribaltato il match: il rossonero Reijnders vola in semifinale di Euro2024 contro l’Inghilterra. Grande prova di Depay mentre una manciata di minuti per Zirkzee.