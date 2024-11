Okafor Milan, spunta il nome del sostituto! Incredibile suggestione, profilo da urlo

Okafor Milan, emerge il nome del possibile sostituto? Carlo Pellegatti, noto giornalista, lancia la suggestione Sinisterra

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha lanciato una clamorosa suggestione per il calciomercato Milan di gennaio. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Se dovesse andare via Okafor, il Milan, non ci sono ancora dei nomi, ma cercherà qualcosa forse sul mercato internazionale. Magari qualche opportunità in Inghilterra. Il mio sogno sarebbe Sinisterra. Non è una notizia, sarebbe un mio desiderio».