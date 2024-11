Okafor Milan, la dirigenza sorprende tutti: cambia la posizione dello svizzero verso gennaio

Okafor Milan, la dirigenza rossonera sorprende tutti: cambia la posizione dello svizzero sul mercato verso gennaio. Le ultime

Il calciomercato Milan fa i conti con la posizione di Noah Okafor. Verso il mercato di gennaio la dirigenza sembra stia valutando le possibili offerte dall’estero per lo svizzero.

Il giocatore non ha convinto nelle ultime uscite e Leao ha ritrovato il posto da titolare. Adesso nemmeno Okafor è intoccabile e la sua posizione è in bilico. Lo stesso vale anche per Luka Jovic: il mercato invernale potrebbe regalare delle sorprese sul fronte uscite.