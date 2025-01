Okafor Milan, trattativa chiusa col Lipsia! Fissate le visite mediche, cifre e dettagli dell’operazione

Condividi via email

Okafor Milan, i rossoneri hanno chiuso la trattativa con il Lipsia sulla base di un prestito con diritto di riscatto: domani le visite mediche

Importante aggiornamento fornito da Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, sul calciomercato Milan.

Lipsia e Milan hanno concordato un contratto di prestito per Noah Okafor più clausola di riscatto del valore di oltre 25 milioni di euro. Prestito con stipendio coperto dal Lipsia, clausola di riscatto non obbligatoria: intorno ai 25/28 milioni in base a diversi fattori. Viaggio e visite mediche previste domani.