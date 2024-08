Okafor Milan, svizzero TOLTO dal mercato! Decisivo Fonseca, la società ha una CONVINZIONE precisa

Okafor-Milan, l’attaccante svizzero è stato tolto dal mercato su indicazione di Fonseca: c’è una convinzione precisa

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan ha deciso di blindare definitivamente Noah Okafor nonostante l’interesse della Roma come possibile contropartita nell’affare Abraham.

PAROLE – «La Roma ha espresso il gradimento per Okafor in una eventuale operazione Abraham ma il Milan non è convinto, anzi. L’idea del Milan è confermare Okafor con la convinzione che la prossima possa essere la stagione della svolta definitiva».