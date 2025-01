Okafor Milan, i rossoneri passano all’incasso! Cifra da urlo, Furlani incrocia le dita

Condividi via email

Okafor Milan, il diritto di riscatto per il Lipsia è fissato a 25 milioni di euro: Furlani incrocia le dita e spera nel riscatto

Calciomercato.com ha fornito importanti dettagli sulla cessione di Noah Okafor nell’attuale calciomercato Milan.

Al Lipsia Okafor proverà a rilanciarsi dopo una stagione e mezza così e così in rossonero. La formula, come detto, sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 25: una cifra importante che il Milan potrebbe incassare se il club tedesco dovesse decidere di prendere Noah a titolo definitivo alla fine della stagione. I colloqui tra club sono andati avanti spediti fino all’accordo finale, il giocatore aveva qualche perplessità in più nell’accettare il Lipsia ma alla fine si è convinto dopo aver parlato con i suoi agenti e con la società.