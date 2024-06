Nuovo stadio Milan, Squeri ANNUNCIA: «Siamo pronti a partire con QUESTA ferma convinzione!»

Nuovo stadio Milan, Squeri, sindaco di San Donato, ha commentato l’ok all’Accordo di Programma: le sue dichiarazioni

Nel comunicato ufficiale dell’ok all’accordo di programma per il nuovo stadio del Milan vengono riportate anche le parole di Squeri, sindaco di San Donato:

PAROLE – «Siamo pronti a entrare nel vivo dell’Accordo di programma con l’obiettivo di affrontare coralmente tutti gli aspetti strategici per arrivare a una ipotesi di realizzazione dello stadio in grado di superare i nodi critici che come Amministrazione abbiamo evidenziato fin dall’inizio. Resta ferma la nostra convinzione che la realizzazione dello stadio debba rappresentare una valorizzazione del territorio in cui il rapporto tra oneri e benefici propenda in modo significativo verso questi ultimi. Perché ciò accada l’Accordo di programma dovrà fornire tutte le risposte alle questioni da noi rilevate».