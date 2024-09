Nuovo stadio Milan, Cardinale ESULTA! Aggiornamento da NON CREDERE, TUTTE le novità sul progetto

Nuovo stadio Milan, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, può esultare: questo aspetto non rappresenta più un ostacolo

Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, come riportato dall’agenzia Dire, ha spiegato, durante l’interrogazione presentata dal consigliere di Avs Lombardia Onorio Rosati quest’oggi in Regione Lombardia, come il progetto per il nuovo stadio del Milan a San Donato non potrà essere fermato da nessuna Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PAROLE – «I termini per la consultazione preliminare sul progetto hanno una validità ordinatoria e non perentoria».