Nuovo stadio Milan, TUTTI gli scenari dopo l’incontro con Sala! C’è un’UNICA opzione percorribile

Nuovo stadio Milan, di seguito tutti gli scenari possibili dopo l’incontro con il sindaco di Milano Sala: un’unica opzione percorribile

Intervenuto sul proprio profilo di X, Antonio Vitiello ha spiegato:

PAROLE – «Questione Stadio Milan ▪︎ Prevedibile il No alla ristrutturazione di San Siro per costi eccessivi. ▪︎ Riportare in auge il vecchio progetto del nuovo impianto condiviso nell’area San Siro significa scontrarsi con le note problematiche di sempre. Difficilissimo che si faccia. Ci saranno sempre ostacoli. ▪︎ Resta l’unica strada già avviata, quella di San Donato. Il progetto sta andando avanti. Da capire se il Milan farà lo stadio da solo o in condivisione con l’Inter. Su questo tema le due proprietà ne stanno parlando da un mese».