Nuovo DT Milan, nome incredibile all’orizzonte! Furlani spiazza tutti e avvisa Moncada

Nuovo DT Milan, comincia a prendere concretamente forma l’ipotesi Fabio Paratici: Moncada, in scadenza a giugno, è avvisato

Come riferito da calciomercato.com, l’indiscrezione riferita a Fabio Paratici come nuovo DS del Milan sta prendendo piede:

PAROLE – «Un’indiscrezione, forte, che da qualche giorno inizia a circolare con insistenza in ambienti milanisti. Prima Repubblica e poi La Stampa riferiscono che il patron del Milan Gerry Cardinale – che nella giornata di venerdì ha ufficializzato il rifinanziamento del vendor loan sottoscritto col fondo Elliott fino all’estate 2028 – starebbe sondando alcuni profili per il ruolo di direttore dell’area tecnica. Ruolo rivestito attualmente dal francese Geoffrey Moncada, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. E tra i nomi sondati dal numero uno di RedBird ci sarebbe niente poco di meno che quello dell’ex dt della Juventus Fabio Paratici. Attualmente ai box, in seguito alle dimissioni presentate il 21 aprile 2023 al Tottenham a due anni di distanza dall’inizio del suo lavoro (giugno 2021) da direttore generale dell’area sportiva – in seguito all’inibizione di 30 mesi comminati dalla giustizia sportiva italiana nell’ambito del procedimento sulle plusvalenze fittizie della Juventus, secondo i media inglesi formalmente la sua figura sarebbe ancora tenuta in debita considerazione dal presidente degli Spurs Daniel Levy in tema di campagna acquisti. Ricevuto il via libera dalla FIFA a svolgere incarichi di consulenza, in seguito all’accoglimento del ricorso presentato, Fabio Paratici vedrà scadere il suo periodo di squalifica il prossimo 30 giugno e da quel momento sarà libero di accettare nuove proposte per svolgere nuovi incarichi nel mondo del calcio. Tra le opzioni che stanno emergendo per il suo futuro, come detto, ci sarebbe anche quella del Milan».