Nuovo direttore sportivo Milan: spunta un nome dalla Serie A per sostituire i partenti Maldini e Massara. I dettagli

È di ieri la notizia dell’addio ormai prossimo di Maldini e Massara al Milan. Un possibile nome per il post è Giuntoli. Ecco le parole di De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così del futuro del dirigente del Napoli:

«Su Giuntoli si è fiondato anche il Milan dopo l’addio di Maldini e Massara. Il DS già prima di Pasqua aveva manifestato l’intenzione di andare via e De Laurentiis dopo un no secco, sembra aver aperto all’addio in un secondo incontro. Ci sarebbe anche un club di Premier League che potrebbe costruire ponti d’oro per Giuntoli, ma il DS vuole restare in Italia non avendo alcuna intenzione di proseguire con il Napoli»