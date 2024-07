Nuovo attaccante Milan, Ordine: «IMPOSSIBILE trovare il candidato ideale. Ci sono questi 5 profili…». Le dichiarazioni

Il giornalista Franco Ordine ha commentato sul Corriere dello Sport quello che potrebbe essere il prossimo attaccante del Milan.

PAROLE – «Come si sceglie oggi un centravanti? Proviamo a indovinare le caratteristiche principali. Primo: deve piacere al suo allenatore. Secondo: deve avere un costo compatibile con il bilancio della società. Terzo: come tutti i suoi colleghi deve avere un significativo curriculum in materia di gol (consultare l’almanacco Panini per intenderci e contabilizzare i gol fatti). A casa Milan la prima scelta fu Zirkzee, novità assoluta del Bologna di Thiago Motta e per questo motivo seguito da Moncada (scouting rossonero) una, due, tre volte fino a marzo.

Motivo semplicissimo: Giroud dichiarò in anticipo l’intenzione di trasferire sé stesso e la sua famiglia negli Usa. Scoperta la dimensione della clausola (quaranta milioni) e quella clamorosa delle commissioni richieste (quindici milioni) il Milan ha abbandonato la pista. Non rientrava nel secondo parametro».

«A quel punto sul tavolo di Ibra e Fonseca è apparso questo foglietto con cinque profili messi in fila indiana: Morata, Gimenez, Lukaku, Dobvyk, Abraham. Come si può capire dopo ulteriore approfondimento, sono uno diverso dall’altro per età, cifra tecnica, caratteristiche fisiche e curriculum. E in questo caso – quello del Milan – è quasi impossibile trovare il candidato ideale capace di soddisfare tutte le esigenze sopra descritte».