Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic e Furlani sfogliano la MARGHERITA: 4 nomi in LISTA per il dopo Fonseca. Ecco chi sono

Ibrahimovic e Furlani stanno vagliando una lista di 4 nomi come eventuale nuovo allenatore del Milan per sostituire Fonseca in caso di mancata vittoria nel derby contro l’Inter.

Per il Corriere dello Sport si tratta di Sarri, Terzic, Tuchel e Tudor. Quest’ultimo, in particolare, ha un ottimo rapporto con Ibrahimovic e ha le caratteristiche manageriali che stuzzicano l’interesse del Milan.