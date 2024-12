Nuovo allenatore Milan, Cardinale scavalca l’area tecnica! Tifosi basiti, il numero uno di RedBird scende in campo. La ricostruzione

Nuovo allenatore Milan, Gerry Cardinale ha rotto gli indugi scegliendo personalmente Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il processo che ha portato alla scelta di Sergio Conceicao come nuovo allenatore del Milan ha avuto uno sviluppo molto chiaro.

Non ci sono più le mezze stagioni. A Milano, due sere fa, si sono fusi maggio e dicembre, come se quello che è successo in mezzo contasse zero. Il Milan ha scelto Sergio Conceiçao, ma per parlarne bisogna tornare alla fine della primavera, perché il legame nasce allora. Conceiçao ai

tempi stava lasciando il Porto – l’addio sarebbe stato ufficiale a inizio giugno – e nella sua testa aveva già scelto: Milan. Il suo agente, Jorge Mendes, parlò con Cardinale più di una volta e i messaggi mandati dal Portogallo furono chiari: se volete, ci siamo. Il Milan passò, oltre, preferì Fonseca, ma nella testa il nome di Conceiçao evidentemente è rimasto. Sergio per un po’ ha fatto corsa con altri nomi (Sarri), poi si è imposto. Chi ha deciso? Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono gli uomini di riferimento per le questioni tecniche ma la decisione è stata presa da Gerry Cardinale. Che, evidentemente, non aveva dimenticato l’estate.