Numeri maglia Milan 2024/25: cinque CAMBI (per ora)! Ecco per quali giocatori c’è la NOVITA’

Numeri maglia Milan 2024/25: cinque cambi (per ora)! Ecco per quali giocatori c’è la novità, le ultime dalla sfida col Rapid Vienna

Rapid Vienna Milan è l’occasione per vedere per la prima volta all’opera la nuova squadra di Paulo Fonseca. È vero, ma leggendo i possibili indizi dalle formazioni ufficiali, si scoprono anche alcune novità legate ai numeri di maglia per la stagione 2024/25.

Adli ha lasciato il suo 7 a Morata e ha preso il 94, mentre Kalulu ha scelto il 5 al posto del 20 – passato ad Alex Jimenez. Il 24 lasciato libero da Kjaer è passato a Florenzi, mentre il suo 42 è ora occupato da Terracciano che ha abbandonato il 38.