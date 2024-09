Nicolò Schira a Juventusnews24: «La situazione di KALULU è questa, con il Milan è successo che…». Le sue parole

Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera e, anche, su alcune tematiche del Milan (nello specifico su Kalulu).

KALULU – «Se Kalulu continua così, gli è stato detto e promesso al momento dell’acquisto, che la Juve avrebbe esercitato il riscatto. Dipende da lui. Kalulu non è in discussione tecnicamente, perché molti se lo sono dimenticato ma nel Milan dello Scudetto era un titolarissimo. Difensore veloce, forte di testa, rapido, poi ha avuto tanti problemi fisici e qualcosa si è rotto al Milan. Lui può fare più ruoli ed anche per questo piace molto a Thiago Motta. Se la salute lo assisterà e continuerà così sicuramente la Juve lo riscatterà».