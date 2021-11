Gonzalez tenta il miracolo per il Milan: corsa contro il tempo per recuperare

Vera e porpria corsa contro il tempo per Nico Gonzalez, che spera di tornare in campo nel match contro il Milan. Le ultime

Nico Gonzalez, ormai guarito dal Covid 19, ha iniziato la sua corsa contro il tempo per tornare in forma in vista del match di campionato contro il Milan di Stefano Pioli.

L’attaccante della Fiorentina, come riportato da FirenzeViola, sosterrò nei prossimi giorni la visita specialistica post-Covid che serve ai giocatori per tornare all’attività agonistica.