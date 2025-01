Ngonge Milan, l’aneddoto è completamente inaspettato! Offerto a Moncada, la posizione del Diavolo

Condividi via email

Ngonge Milan, clamoroso aneddoto sull’esterno del Napoli: è stato offerto a Moncada nelle scorse settimane. Ultime

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, c’è un clamoroso retroscena relativo al calciomercato Milan:

PAROLE – «Una decina di giorni fa l’agente di Ngonge, William D’Avila, è stato a Milano per incontrare Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan. Nel summit si è discusso di Belahyane e dello stesso Cyril: il club rossonero apprezza l’esterno belga, ma lo acquisterebbe solo in prestito e nel caso dovesse andare via Chukwueze».