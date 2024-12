Nesta Monza, panchina a rischio dopo la sconfitta con la Juve? Cosa filtra sull’ex Milan

Nesta Monza, panchina a rischio per l’allenatore dopo la sconfitta con la Juve? Cosa filtra sull’ex difensore e leggenda del Milan

La panchina di Nesta al Monza non è a rischio dopo la sconfitta contro la Juve per 1-2.

Come riferito da Luca Marchetti al Club di Sky Sport, infatti, non ci sono segnali che portano a pensare al fatto che l’ex difensore e leggenda del Milan possa essere mandato via. Anzi, il legame è solido e la prestazione di oggi ha dimostrato che la squadra è viva, anche se Nesta sa che i risultati determineranno il suo futuro.