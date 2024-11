Nesta su Monza Milan: «Fa sempre piacere incontrare i rossoneri! Leao? Ha le sue pause ma è determinante»

Conferenza stampa Nesta: il tecnico ha presentato la sfida di domani sera tra Monza e Milan. Le parole dell’ex difensore rossonero

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Milan. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

INCONTRARE IL MILAN – «Fa piacere, sempre. Non sono stato in tante squadre nella mia vita. E fa sempre molto piacere incontrare il Milan e la Lazio. Il Montreal e la squadra indiana sarà più difficile. Rafael Leao? Quando si accende lui si accende il Milan. Il suo 100% non l’abbiamo ancora visto. Leao è un giocatore che si prende le sue pause ma comunque determina. Il Milan ne ha tanti di giocatori così, sono forti. Al Monza servirà coraggio. Il coraggio cresce in base ai risultati. Se sei ultimo il coraggio viene meno, è normale. Bisogna essere coraggiosi soprattutto palla al piede, dobbiamo spaventare gli avversari, ma stiamo crescendo».