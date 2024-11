Nazionali Milan, il quadro di oggi: tanti giovani rossoneri in campo e Reijnders con la sua Olanda

Nazionali Milan, il quadro di oggi 19 novembre: ci sono tanti giovani rossoneri in campo e il solito Reijnders con la sua Olanda

Tanti nazionali in casa Milan scenderanno in campo oggi, 19 novembre. In particolare, tanti giovani rossoneri tra Italia U19 e U20 più il solito Tijjani Reijnders con l’Olanda.

Tijjani Reijnders (Olanda)

Bosnia-Olanda: martedì 19 novembre ore 20.45, Zenica – UEFA Nations League

Lorenzo Torriani, Kevin Zeroli e Adam Bakoune (Italia Under 20)

Italia-Romania: martedì 19 novembre ore 14.00, Bagno a Ripoli – Elite League U20

Francesco Camarda, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Emanuele Sala e Diego Sia (Italia Under 19)

Grecia-Italia: martedì 19 novembre ore 14.30, Heraklion – Qualificazioni Europeo U19