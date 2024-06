Nazionali Milan, flop Leao col Portogallo: 15′ per Jovic nella sconfitta contro l’Austria. I risultati dei match

Solo 45′ per Leao con il suo Portogallo che vince senza difficoltà per 4-0 contro la Finlandia. Prestazione sicuramente non indimenticabile per il portoghese.

Perde Jovic subentrato a Vlahovic al minuto 75 nel match contro l’Austria dove la Serbia è uscita sconfitta per 2-1. Vince 4-0 anche la Svizzera di Okafor: il rossonero è stato mandato in tribuna dal tecnico elvetico. Una serata sicuramente non entusiasmante per i giocatori del Milan con le proprie Nazionali in queste prime amichevoli