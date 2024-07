Nasti Milan, il gol vittoria al Manchester City come ADDIO, nel suo DESTINO la Serie B: la FORMULA individuata dai rossoneri

Il mercato Milan si intreccia al calcio giocato: l’attaccante che ha regalato la vittoria ai rossoneri nell’amichevole di prestigio contro il Manchester City col suo gol finale, Marco Nasti, lascerà il Diavolo. Reduce da due buone stagione in Serie B tra Cosenza e Bari, l’attaccante classe 2003 si appresta ad andare via ancora una volta in prestito.

A rivelarlo è Tuttosport, che spiega però come non sia ancora stata individuata una destinazione per questo suo ennesimo prestito, ma che sarà nuovamente nel campionato di Seri B.